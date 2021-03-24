Одна из жертв "скопинского маньяка" после интервью Собчак напишет заявление о защите

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Одна из жертв "скопинского маньяка" Виктора Мохова Екатерина Мартынова обратится в прокуратуру Рязанской области с просьбой возбудить уголовное дело из-за угроз ей и второй жертве Елене Самохиной. Об этом Мартынова сообщила среду в эфире телеканала "Дождь".

"Сегодня со мной связалась прокуратура, я уже пишу заявление на открытие уголовного дела на Виктора Мохова", - сказала Мартынова.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных структурах региона, Мартыновой после интервью Мохова Ксении Собчак было предложено написать заявление в прокуратуру с просьбой о защите жизни и здоровья в связи с высказанными в ее адрес, как она считает, угрозами. Источник ТАСС добавил, что о факте обращения Мартыновой информация не будет обнародована, потому что такие данные не разглашаются. "Если поступит заявление, то будут проводить проверку", - добавил собеседник агентства.

Во вторник председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Рязанской области организовать проверку высказываний Мохова в интервью Собчак. В нем он рассуждал о судьбе своих жертв.

В 2005 году Мохов приговором Скопинского городского суда Рязанской области был приговорен к 16 годам 10 месяцам в исправительной колонии строгого режима за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Суд установил, что в 2000 году злоумышленник похитил в Рязани двух девушек (14 и 17 лет), изнасиловал их и продержал в подвале хозяйственной постройки у своего дома в Скопине почти четыре года. В начале марта 2021 года Виктор Мохов был освобожден, в течение шести лет он будет находиться под административным надзором полиции.