СК возбудил дело об истязании шестилетней девочки в Талдоме

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям УК по факту истязания шестилетней девочки в Талдоме. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственным отделом по Талдому ГСУ СК России по Московской области по результатам доследственной проверки по информации об оставлении матерью ребенка с чужими людьми в антисанитарных условиях возбуждено уголовное дело по ст. 117 УК РФ ("Истязание") и ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности")", - сообщила Врадий.

По данным следствия, 6-летняя девочка проживала в антисанитарных условиях со знакомым матери в доме в Талдоме. Женщина навещала дочь несколько раз в неделю. У женщины есть еще одна дочь 12 лет. Сейчас оба ребенка изъяты и помещены в детское отделение больницы.

Следователи уже опросили мать детей, мужчину, с которым проживала шестилетняя девочка, а также медицинский персонал. Ранее следствие также просило прокуратуру передать им из полиции уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).