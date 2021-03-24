Нарушенное из-за снегопада энергоснабжение в Адыгее восстановлено

МАЙКОП, 24 марта. /ТАСС/. Энергоснабжение в Адыгее, нарушенное в минувшую ночь из-за налипания мокрого снега на провода, восстановлено, сообщили журналистам в пресс-службе компании "Россети Кубань".

Непогода стала причиной отключения электричества в домах порядка 29,5 тыс. жителей Адыгеи. Локальные нарушения электроснабжения были зафиксированы в Майкопском, Кошехабльском и Гиагинском районах Адыгеи, а также частично в граничащем с Адыгеей Белореченском районе Краснодарского края.

"Специалисты "Россети Кубань" восстановили нарушенное снегопадом энергоснабжение в Адыгее по основной сети 6-10 кВ. В настоящее время энергетики оперативно устраняют точечные нарушения электроснабжения по отдельным заявкам бытовых потребителей", - сказали в пресс-службе компании.

Бригады энергетиков продолжают работать в особом режиме и готовы реагировать на возникновение спровоцированных стихией нештатных ситуаций на энергообъектах компании, добавили в пресс-службе "Россети Кубань".

Ранее сообщалось, что в Майкопе за минувшую ночь было зафиксировано выпадение 29 мм осадков, это почти половина месячной нормы. С учетом того, что Адыгея оказалась в холодной тыловой части циклона, осадки шли в виде мокрого снега. По данным центра погоды "Фобос", в предстоящие выходные дни погода начнет улучшаться, в регион придет потепление, и на следующей неделе температурный режим на юге России вернется к климатической норме. Сейчас температура ниже нормы примерно на четыре градуса.