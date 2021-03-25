Машина ДПС сбила ребенка на самокате в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 25 марта. /ТАСС/. Прокуратура Приморского края проводит проверку в отношении сотрудников ГИБДД Владивостока, которые сбили несовершеннолетнего ребенка на самокате на проезжей части. Об этом в четверг сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"По предварительной информации, автомобиль дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Владивостоку выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, передвигавшегося на самокате по проезжей части автомобильной дороги. По данному факту прокуратура Владивостока организовала проверку исполнения федерального законодательства о безопасности дорожного движения и о полиции, а также исполнения административных регламентов в сфере организации деятельности госинспекции", - говорится в сообщении.

В прокуратуре ТАСС сообщили, что у ребенка зафиксированы ушибы и ссадины, переломов нет. Уточняется, что сотрудники ГИБДД находились при исполнении служебных задач. Прокуратура даст оценку действиям полицейских и примет меры по итогам проверки.