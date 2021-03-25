Четыре человека пострадали в результате ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Грузовик столкнулся с заказным автобусом в подмосковном Клину, пострадали четыре человека. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В городском округе Клин, на 106-м км трассы М-10 в сторону области столкнулись заказной автобус и грузовой автомобиль (манипулятор). По предварительным данным, в аварии пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе подмосковного ГУ МВД России ТАСС уточнили, что ДТП произошло около 10:40 мск, столкнулись автобус MAN и фура. "По предварительным данным, два человека госпитализированы", - сказали в главке, добавив, что на месте работают сотрудники полиции.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.