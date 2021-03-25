Суд оставил под арестом подозреваемого в подготовке теракта в пригороде Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 25 марта. /ТАСС/. Калининградский областной суд в четверг отклонил апелляцию защиты подозреваемого в подготовке теракта на объекте энергетики под Калининградом и оставил его под стражей до 3 мая. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Ранее Зеленоградский районный суд отправил подозреваемого под арест до 4 марта по ходатайству следствия. Защита просила отменить это решение.

"Калининградский областной суд оставил постановление Зеленоградского районного суда без изменения. Постановление вступило в законную силу", - сказал представитель областного суда.

По данным ФСБ, 42-летний житель Калининградской области планировал теракт на подстанции "Северная" в пригороде Калининграда. В начале марта мужчину задержали оперативники ФСБ. Во время обысков в доме подозреваемого обнаружили самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских властей.

Мужчина также занимался вербовкой жителей Калининградской области для участия в террористической деятельности. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".