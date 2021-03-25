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В Испании задержали угонщиков грузовика со смартфонами и планшетами на €4 млн

По информации Europa Press, подозреваемые находились в сговоре с водителем

МАДРИД, 25 марта. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала подозреваемых в причастности к угону грузовика с мобильными телефонами и планшетами, стоимость которых может достигать €4 млн. Об этом сообщило в четверг агентство Europa Press.

По его информации, подозреваемые находились в сговоре с водителем. Расследование началось в начале марта, когда мужчина заявил в полицию об угоне его грузовика, в котором он перевозил различную технику. Как утверждал водитель, в районе муниципалитета Хетафе (автономное сообщество Мадрид) несколько человек с пистолетом заставили его покинуть грузовик, посадили в багажник другой машины, а затем бросили на заправке.

Вскоре правоохранители обнаружили пустой угнанный грузовик в районе населенного пункта Алькоркон, почти весь украденный товар удалось обнаружить. Были задержаны три человека.

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