В Подмосковье прокуратура передала из полиции в СК дело матери истощенной девочки

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Прокуратура передала из полиции в СК уголовное дело в отношении матери шестилетней девочки, найденной истощенной в Талдоме. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

"Талдомский городской прокурор принял решение об изъятии из производства отдела дознания УМВД России по Талдомскому району уголовного дела, возбужденного органом дознания по ст. 156 УК РФ по факту неисполнения обязанностей по воспитанию малолетней девочки на территории городского округа Талдом. Уголовное дело передано в следственный отдел по Талдому ГСУ СК РФ по Московской области для соединения с уголовным делом, возбужденным по факту истязания малолетней девочки", - сообщила Григорьева.

По данным следствия, шестилетняя девочка проживала в антисанитарных условиях со знакомым матери в доме в Талдоме. Женщина навещала дочь несколько раз в неделю. Кроме шестилетней девочки у женщины есть и 12-летняя дочь. Сейчас оба ребенка изъяты и помещены в детское отделение больницы.

СК возбудил уголовное дело по ст. 117 УК РФ (истязание). Следователями уже опрошена мать детей, мужчина, с которым проживала девочка, а также медицинский персонал.