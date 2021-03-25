Власти Башкирии знали о претензиях СК к министрам строительства и ЖКХ до их назначения

УФА, 25 марта. /ТАСС/. Власти Башкирии знали о претензиях правоохранительных органов к вице-премьеру - министру ЖКХ республики Борису Беляеву и министру строительства и архитектуры региона Рамзилю Кучарбаеву, которые стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при строительстве очистных сооружений в городе Кумертау. Они предполагали, что ситуация разрешится в гражданско-правовой плоскости, сообщил журналистам премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

"Не было никаких договоренностей, которые привели к тому, что к ним предъявили претензии. Эта претензия, по-моему, с 2017 года, потому что объект в 2017 году должен был заработать <...>. Когда утверждали данных людей [Кучарбаева и Беляева] на министерские должности, признаюсь, знали. Думали, что это будет гражданско-правовой спор, но <...> ситуация оказалась другой", - сообщил Назаров.

Очистные сооружения построены, система очистки состоит из двух компонентов - механической и биологической, не запущена биологическая система очистки. "Могу с точностью сказать, что деньги там украдены не были. <...> Объект построен, он стоит. Наверное, какие-то вопросы могли быть, но я считаю, что вполне можно было в этой ситуации разбираться в гражданско-правовом пространстве", - добавил премьер-министр.

СК предъявил Беляеву обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), он находится под домашним арестом. До назначения министром он работал мэром города Кумертау. Кучарбаеву предъявлено такое же обвинение, он также под домашним арестом. Ранее он руководил Управлением капитального строительства Башкирии, которое быыло заказчиком очистных сооружений.