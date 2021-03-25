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В МЧС подтвердили гибель одного человека при крушении вертолета под Калининградом

Еще один доставлен в больницу

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Один человек погиб при крушении вертолета Ка-32 МЧС России в Калининградской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"На борту находилось три человека, командир воздушного судна в медицинской помощи не нуждается, один член экипажа госпитализирован. К сожалению, один погиб", - сказали в МЧС.

На месте создан оперативный штаб и комиссия по расследованию авиационного происшествия. Будет принято решение по подъему и эвакуации воздушного судна. На месте работают более 50 человек и более 10 единиц техники.

 

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