Два взрослых и ребенок погибли в ДТП в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 26 марта. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения автомобилей Renault Sandero и "Камаз" на трассе Р-254 "Иртыш" в Каргатском районе Новосибирской области. Об этом в пятницу сообщил журналистам начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

"В результате ДТП на месте погибли водитель и два пассажира Renault, в том числе ребенок. Личности и [точный] возраст погибших пассажиров устанавливаются", - сообщил он.

По его словам, инцидент произошел в 04:40 по местному времени (00:40 мск). Водитель автомобиля Renault 1983 года рождения ехал со стороны Новосибирска в направлении Омска и на 1 278-м км выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Камаз" с прицепом.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники ГИБДД и следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

По данным Западно-Сибирского УГМС, температура воздуха в Новосибирской области в пятницу от минус 2 до плюс 3 градусов. Переменная облачность, в отдельных районах небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах местами гололедица.