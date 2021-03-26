В Москве полиция задержала мужчину с гранатой

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который ворвался в офис курьерской компании в Москве с гранатой в руке и потребовал у кассира деньги. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"На Складочной улице неизвестный в маске ворвался в помещение компании, осуществляющей курьерские услуги. Он бросил сотруднице пакет и потребовал переложить в него деньги из кассы. При этом злоумышленник держал в руках предмет, похожий на гранату. Женщина испугалась и выбежала из кассового блока, а нападавший, ничего не взяв, скрылся", - сказала Волк, добавив, что его задержали.

Злоумышленником оказался житель Истринского городского округа Подмосковья. Возбуждено уголовное дело о разбое, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В машине у мужчины найден предмет, похожий на гранату. Его направили на экспертизу.