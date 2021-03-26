В Москве следователя полиции обвинили в краже 25 млн рублей

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Руководителю следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району Москвы Михаилу Белявскому предъявлено обвинение в краже 25 млн рублей, являвшихся вещественными доказательствами по уголовному делу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы, куда поступило ходатайство следствия об аресте полицейского.

"В Пресненский районный суд Москвы поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белявского Михаила Викторовича, состоящего в должности заместителя начальника ОМВД России по Ярославскому району Москвы - начальника следственного отдела, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере)", - сказала пресс-секретарь Лела Кокая.

По ее словам, следствие просит арестовать сотрудника полиции на срок до 25 мая.

Как установили в СК, полицейский следователь примерно в феврале 2021 года похитил 25 млн рублей, изъятых в рамках уголовного дела. Деньги хранились в его сейфе. Следователи устанавливают его возможных сообщников.

В столичном главке МВД начата доследственная проверка, рассказали ранее в пресс-службе ведомства. В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, отмечали в МВД.