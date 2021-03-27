В Москве в автомобиле обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Тело мужчины обнаружено в автомобиле Mercedes в московском районе Текстильщики. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, мужчина погиб от множественных ножевых ранений.

"В дежурную часть отдела МВД России по району Текстильщики Москвы поступило сообщение о том, что на асфальте в районе дома номер 7 в 1-м Гайвороновском проезде обнаружены следы крови. В рамках проверки информации сотрудниками уголовного розыска во 2-м Саратовском проезде был обнаружен автомобиль марки Mercedes, в котором на заднем сиденье находилось тело 49-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задержан подозреваемый в убийстве 2002 года рождения, он доставлен в территориальный отдел полиции и будет передан в следственные органы.

В свою очередь старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что возбуждено уголовное дело об убийстве, мужчине уже предъявлено обвинение.

"Установлено, что потерпевший работал водителем такси и в этот вечер выполнял один из заказов. Подозреваемый 2002 года рождения задержан, в ходе допроса молодой человек полностью признал вину и сообщил, что конфликт с водителем произошел из-за разногласий по конечной оплате проезда. В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, в скором времени ему будет избрана мера пресечения", - сказала она.

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