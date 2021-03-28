В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из охотничьего ружья с балкона своей квартиры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Полиция в Санкт-Петербурге задержала мужчину, который несколько раз выстрелил из охотничьего ружья с балкона своей квартиры в Приморском районе. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

"27 марта в 00:44 мск в дежурную часть Главного управления через "112" поступило сообщение о стрельбе у дома 61 по Парашютной улице. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции [установили], что, находясь на балконе своей квартиры дома 64/4 по Парашютной улице, гражданин 1981 года рождения из хулиганских побуждений из своего охотничьего ружья произвел несколько выстрелов. Мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции", - говорится в сообщении управления.

Отмечается, что у него изъято ружье, шесть патронов и 46 гильз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.