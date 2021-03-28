Женщина утонула в бассейне фитнес-центра в Москве

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Женщина почувствовала себя плохо в бассейне одного из столичных фитнес-центров и утонула, СК проводит проверку. Об этом сообщила ТАСС глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"28 марта во время посещения бассейна в фитнес-центре, расположенного по Ленинградскому проспекту в городе Москве, посетительница почувствовала себя плохо и начала тонуть. Сотрудники центра пытались оказать женщине 1971 года рождения помощь, однако она скончалась до приезда скорой медицинской помощи", - сказала Иванова.

СК начал доследственную проверку, в том числе будет дана правовая оценка действиям сотрудников фитнес-центра.

Предварительная причина смерти женщины - острая сердечная недостаточность.