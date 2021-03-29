В Москве арестован мужчина, склонявший через соцсети подростков к руфингу

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал мужчину, склонявшего подростков через соцсети к смертельно опасным занятиям, таким как руфинг. Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, он обвиняется в покушении на убийство.

"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве расследуется уголовное дело в отношении Никиты Лебедева. Как полагает следствие, обвиняемый манипулировал сознанием подростка, подвергая его жизнь опасности, - сообщила Петренко. - По уже установленному эпизоду преступной деятельности, который в интересах следствия и в связи с несовершеннолетним возрастом потерпевшего не раскрывается, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".

По версии следствия, Никита Лебедев не позднее января 2015 года в ходе личных и групповых переписок уговаривал подростков за моментальное безналичное вознаграждение участвовать в распространенной среди молодежи субкультуре руфинг (прогулки по крышам). По его указанию дети должны были вести трансляцию в режиме онлайн или делать фото, свешиваясь головой вниз с большой высоты. Для конспирации обвиняемый использовал учетные записи: Кирилл Афанасьев, Никита Абрамов и Светлана Расхожева. "В ходе проведенного у фигуранта обыска изъяты информационные носители, содержание которых будет тщательно проанализировано следователями. Допрошено более 300 свидетелей", - сообщила Петренко.

Как сообщил ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, по обвинению в преступлениях сотрудниками Управления "К" задержан 32-летний житель Московской области, который манипулировал сознанием подростков, используя особые приемы психологического воздействия.

Следователи смогли установить его причастность к преступлению в результате исследования материалов 13 уголовных дел, связанных с совершением на территории столичного региона преступлений в отношении детей в период с 2015 по 2020 год, а также изучения и сопоставления обстоятельств произошедшего. Эти дела переданы первому управлению по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности ГСУ по Москве в июне 2020 года после личного приема главой ведомства Александром Бастрыкиным членов инициативной группы из автономной некоммерческой организации "Родители за чистый интернет".

Следователи совместно с полицией продолжают устанавливать всех потерпевших от действий обвиняемого и просят обращаться по телефону: 8 (495) 690 44 51.