Лошадь откусила палец пятилетней девочке в зооуголке в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как лошадь откусила палец пятилетней девочке в зооуголке Детского парка в Симферополе, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Следственным отделом по Киевскому району города Симферополя установлено, что днем 28 марта во время посещения зооуголка Детского парка по улице Кирова мама с пятилетней дочкой проследовали к вольеру с домашними лошадьми, где ребенок стал из рук кормить животное. Во время кормления лошадь откусила палец на правой руке девочки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ребенка доставили в детскую республиканскую клиническую больницу, где оказали оперативную квалифицированную помощь. "Девочка находится в медучреждении в стабильном состоянии. На месте происшествия работали следователи Киевского следственного отдела и следователи-криминалисты управления криминалистики Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю. В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся все необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы. В ходе следствия будет дана оценка организации работы на предмет соблюдения в целом на территории зоопарка необходимых мер безопасности, норм и правил при функционировании подобных мест развлечений", - отмечается в пресс-релизе.

​​​​​Прокуратура Крыма также организовала проверку исполнения законодательства при содержании животных. "В рамках организованных надзорных мероприятий будет дана оценка принятым руководством зоопарка мерам безопасности, в том числе правилам техники безопасности и производственной санитарии. В частности, будут проверены защитные устройства, отделяющие посетителей от животных, на предмет их надежности. Помимо этого, будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе способствующим случившемуся", - говорится в сообщении пресс-службы республиканского надзорного ведомства.

Отмечается, что на особый контроль взят ход расследования уголовного дела, возбужденного СК.