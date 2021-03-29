Чиновники Минпромторга не признают вину в получении более 500 тыс. рублей взятки

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Два специалиста отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ Андрей Бандуров и Сослан Гериев не признают вину в получении взятки. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, сумма взятки составляет более 500 тыс. рублей.

"Бандурову и Гериеву инкриминируется следствием получение взятки в крупном размере, а именно в размере более 500 тыс. рублей. В ходе допроса они заявили о непризнании вины", - сказал собеседник агентства.

По данным газеты "Коммерсантъ", чиновники предложили выдать лицензию на производство, разработку и утилизацию вооружения, боеприпасов и военной техники предприятию из Санкт-Петербурга за 600 тыс. рублей.

По словам другого источника ТАСС, Бандуров на момент задержания силовиками находился на больничном. По данным следствия, оба фигуранта обладают обширными связями в среде сотрудников правоохранительных органов и знакомы с тактикой и методикой проведения оперативно-разыскных мероприятий. Вина чиновников подтверждается показаниями свидетелей, с которыми у фигурантов уже прошла очная ставка.

Как сообщалось ранее, в ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены и задержаны Андрей Бандуров, который является ведущим специалистом-экспертом отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ, а также его коллега - консультант того же отдела Сослан Гериев. Им официально предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Хамовнический суд Москвы избрал обвиняемым арест на срок до 26 мая. Санкция инкриминируемой чиновникам статьи предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки. Официальными комментариями Следственного комитета ТАСС пока не располагает.

Как заявили ТАСС в пресс-службе Минпромторга, противоправные действия были пресечены сотрудниками управления "П" СЭБ ФСБ России при содействии министерства. Министерство считает неприемлемыми любые проявления коррупции в своих рядах и будет в дальнейшем совместно с правоохранительными органами так же жестко реагировать на любые попытки нарушения закона, отметили в ведомстве.