Начальника одного из отделов управления Роспотребнадзора Кубани заподозрили в коррупции

КРАСНОДАР, 29 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Мужчину подозревают в получении взяток, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, в феврале сотрудник управления получил взятки от трех представителей юридических лиц за подготовку заключений о соответствии представленных материалов санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Преступление удалось выявить в рамках расследования уголовного дела о получении взятки начальником отдела надзора за питанием населения краевого управления Роспотребнадзора.

"В рамках расследования выявлены факты системного получения взяток сотрудниками данного ведомства. Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания управления о получении им взяток (ч. 2 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что суд заключил мужчину под стражу. Проводится комплекс действий, направленных на установление обстоятельств преступлений, возможных других эпизодов.