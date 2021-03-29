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Взрыв газа в жилом доме под Белгородом

Сотрудники газовой службы получили до пяти лет колонии по делу о взрыве в Яковлеве

В результате ЧП, которое произошло в 2019 году, погибли два человека

ТАСС, 29 марта. Суд приговорил троих сотрудников газовой службы филиала "Газпром газораспределение Белгород" к срокам от трех до пяти лет ограничения свободы по делу о взрыве газа в 2019 году в жилом доме в Белгородской области, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры региона.

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Взрыв газа в четырехэтажном доме в Яковлеве произошел вечером 3 декабря 2019 года. В результате происшествия один человек погиб, шестеро были госпитализированы, одна из пострадавших позже умерла в больнице.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы начальнику газовой службы - на срок пять лет, мастеру - четыре года, слесарю - три года с отбыванием в колонии-поселении. Каждому из подсудимых назначено лишение права заниматься деятельностью, связанной с организацией и выполнением газоопасных работ, на срок три года", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что сотрудники газовой службы подключили сеть газопотребления здания торгового центра к действующему газопроводу с нарушением нормативов. В ходе суда со страховой компании также взыскана компенсация морального вреда и материального ущерба потерпевшим в размере 3,9 млн рублей.

Теги
РоссияБелгородская областьВзрыв газа в жилом доме под Белгородом
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