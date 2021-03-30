Член банды Басаева получил 14 лет колонии за посягательство на жизнь военнослужащих

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Член банды Басаева и Хаттаба Мавлимберди Акбулатов приговорен к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в посягательстве на жизнь военнослужащих и бандитизме, говорится в сообщении на сайте СК РФ.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Ставропольского края Мавлимберди Акбулатова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 ("Посягательство на жизнь военнослужащих"), ч. 2 ст. 209 ("Бандитизм") и ст. 279 ("Вооруженный мятеж") УК РФ. Приговором суда Акбулатову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - отмечается в сообщении.

Как установлено, в середине июля 1999 года Акбулатов добровольно вступил в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и принял активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. В период с 7 по 24 августа 1999 года вооруженные боевики общей численностью не менее 1 тыс. человек совершили нападение на военнослужащих Вооруженных сил РФ на территории Ботлихского района Дагестана.

"По уголовному делу 28 человек объявлены в федеральный и международный розыски. Уголовное преследование в отношении семи боевиков, в том числе Шамиля Басаева, прекращено в связи с их смертью. В настоящее время по уголовному делу привлекаются еще четыре участника нападения, причастность которых проверяется, устанавливаются их роль и действия в составе банды. Расследование уголовного дела продолжается, принимаются активные меры для установления других соучастников", - добавили в пресс-службе.

В результате массированного прицельного обстрела, осуществленного участниками банды на территории Ботлихского района, погибли 33 человека, ранения различной степени тяжести получили 34 человека. Ранее к длительным срокам лишения свободы было приговорено более 80 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана.