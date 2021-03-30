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СМИ: в давке при прощании с президентом Танзании Магуфули погибли 45 человек

Люди погибли из-за того, что многие пытались проникнуть на стадион, где проходила церемония прощания, в обход утвержденного маршрута, считает командующий специальной полицейской зоны Дар-эс-Салама

ПРЕТОРИЯ, 30 марта. /ТАСС/. Количество погибших в давке на стадионе в крупнейшем городе Танзании Дар-эс-Саламе во время церемонии прощания 21 марта с президентом страны Джоном Магуфули составило 45 человек, еще 37 получили ранения. Об этом сообщила во вторник танзанийская газета The Citizen  со ссылкой на доклад полиции.

"Люди погибли из-за того, что многие пытались проникнуть на стадион в обход утвержденного маршрута, возникла давка", - заявил командующий специальной полицейской зоны Дар-эс-Салама Ласаро Мамбосаса.

Ранее власти города сообщали о пяти погибших.

Джон Магуфули, который был переизбран на посту президента в минувшем октябре, скончался 17 марта в больнице Дар-эс-Салама. Официальная причина смерти - проблемы с сердцем, однако танзанийский оппозиционер Тунди Лису, который первым сообщил о госпитализации главы государства, утверждает, что у Магуфули был коронавирус.

Церемонии прощания с Джоном Магуфули проходили по всей Танзании в течение шести дней. После событий на стадионе в Дар-эс-Саламе власти приняли особые меры безопасности, и в других городах удалось избежать столпотворения. Магуфуле был предан земле 26 марта в своем родном городе Чато на северо-западе Танзании.

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