В Приморье на руднике произошло обрушение породы

ВЛАДИВОСТОК, 30 марта. /ТАСС/. Обрушение породы произошло на руднике в Приморье во вторник, под завалами, предположительно, находится человек, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.

"Поступила информация об обрушении породы в штольне рудника "Королевский" при проведении подрывных работ. <...> По предварительной информации, в аварийной выработке находится горняк", - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Смена выведена из выработки. К месту ЧП выдвинулась группа горноспасателей Дальнегорской военизированной горноспасательной части - 15 человек, в распоряжении которых две единицы техники.

По данным источника в экстренных службах, местнонахождение рабочего установлено.

"Место, где находится горняк, установлено. Горноспасатели пытаются к нему пробиться. Выясняется его состояние", - сказал собеседник агентства.

Участок "Королевский" рудника "Николаевский" ГМК "Дальполиметалл" эксплуатируется с 1993 года. В отработке находятся жилоподобные серебро-полиметаллические рудные зоны, глубина залегания от поверхности составляет 15 - 250 метров. "Дальполиметалл" - одно из двух градообразующих предприятий моногорода Дальнегорска в Приморье, где проживают около 34 тыс. человек.

В середине марта в результате происшествия на этом участке рудника оказались заблокированными два горняка, один из них получил травму ног.

В новость были внесены изменения (12:57 мск) - добавлена информация о местонахождении рабочего.