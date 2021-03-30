Члена "свидетелей Иеговы" в Севастополе приговорили к 6,5 года колонии

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Суд в Севастополе приговорил члена запрещенной в РФ религиозной организации "свидетелей Иеговы" к шести с половиной годам колонии за организацию экстремистской деятельности, сообщается на сайте Гагаринского районного суда Севастополя.

"Последователь религиозной группы "свидетелей Иеговы", деятельность которой признана экстремистской, осужден к отбыванию наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима на 6,5 года. После освобождения ему также будет запрещено в течение 7 лет заниматься просветительской деятельностью, деятельностью, связанной с выступлениями и публикациями в СМИ, размещением материалов в информационно-коммуникационных сетях, включая сеть интернет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации", предполагает до 10 лет лишения свободы).

По данным пресс-службы, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 10 дней.