{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Члена "свидетелей Иеговы" в Севастополе приговорили к 6,5 года колонии

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 10 дней, сообщили в Гагаринском районном суде Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Суд в Севастополе приговорил члена запрещенной в РФ религиозной организации "свидетелей Иеговы" к шести с половиной годам колонии за организацию экстремистской деятельности, сообщается на сайте Гагаринского районного суда Севастополя.

"Последователь религиозной группы "свидетелей Иеговы", деятельность которой признана экстремистской, осужден к отбыванию наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима на 6,5 года. После освобождения ему также будет запрещено в течение 7 лет заниматься просветительской деятельностью, деятельностью, связанной с выступлениями и публикациями в СМИ, размещением материалов в информационно-коммуникационных сетях, включая сеть интернет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации", предполагает до 10 лет лишения свободы).

По данным пресс-службы, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 10 дней.

Теги
РоссияСевастополь
Движение по синей ветке петербургского метро ограничили из-за падения человека на пути
Поезда не ходят от станции "Невский проспект" до станции "Купчино"
Читать полностью