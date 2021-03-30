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Еще один подросток из Москвы убит в Солнечногорском районе Подмосковья

Тело 16-летнего студента с множественными ножевыми ранениями нашли на пустыре в деревне Брехово, на месте происшествия работают криминалисты и следователи

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Шестнадцатилетний студент из Москвы убит на улице в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"30 марта утром на пустыре в деревне Брехово Солнечногорского городского округа прохожим обнаружено тело 16-летнего московского студента с множественными ножевыми ранениями", - сообщила Врадий.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр, допрашиваются свидетели. Устанавливаются причастные к убийству.

Ранее в квартире в Солнечногорске был жестоко убит 15-летний подросток, приехавший туда гулять из Зеленограда, на его теле обнаружены 38 ножевых ранений. По обвинению в его убийстве арестован 26-летний местный житель.

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