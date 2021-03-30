Силовики задержали ключевого подозреваемого по делу о прослушке политиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Силовики Свердловской области задержали несколько фигурантов преступной группы по делу о незаконной прослушке чиновников и депутатов, среди них один из ключевых подозреваемых, который был задержан на границе с Казахстаном. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"30 марта силовики провели серию обысков по местам жительства фигурантов преступной группы в рамках уголовного дела "о незаконной прослушке". Обыски прошли одновременно по 13 адресам. Причиной масштабной операции стала попытка одного из ключевых подозреваемых скрыться за рубежом. 27 марта при попытке пересечения российско-казахстанской границы он был задержан", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что были задержаны несколько фигурантов, в ближайшее время в отношении задержанных предполагается избрать меру пресечения в виде ареста.

По данным источника, прослушка велась осенью 2019 года в отношении чиновников городской администрации и депутатов гордумы, а также региональных властей и представителей крупных компаний.

В октябре 2020 года Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал подозреваемого в слежке за депутатами и чиновниками в Свердловской области.