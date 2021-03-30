СК и прокуратура начали проверку после инцидента с судном на заводе в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Сотрудники Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ и Северо-Западной транспортной прокуратуры начали проверки после инцидента на судостроительном заводе в Ленинградской области, где накренилось судно.

"По данному инциденту начата доследственная проверка, на место выехали наши сотрудники", - сказала ТАСС представитель следственного управления.

Ранее в главке МЧС по Ленинградской области ТАСС сообщили, что во вторник на судостроительном заводе судно получило крен, а в трюм начала поступать вода. Положение судна удалось стабилизировать. Инцидент произошел на площадке судостроительного завода "Пелла".

Северо-Западная транспортная прокуратура также начала проверку. "По поручению северо-западного транспортного прокурора организована проверка по факту происшествия на судоремонтном заводе в Ленинградской области", - сказала ТАСС представитель прокуратуры.

По данным регионального главка МЧС, с судна самостоятельно эвакуировались шесть человек. Источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что на судне ищут двоих человек. В пресс-службе областного правительства также сообщали ТАСС о двоих пострадавших.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, инцидент произошел с судном "Скорпион". По данным сайта предприятия, этот морозильный траулер был спущен на воду в 2019 году. Он строится по проекту 1701, его длина составляет около 61 м, водоизмещение - 3 тыс. 130 тонн.