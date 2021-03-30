В Калининграде подросток выпал из окна многоэтажки

КАЛИНИНГРАД, 30 марта. /ТАСС/. СК начал доследственную проверку после падения 13-летней девушки из окна жилого дома в Калининграде. Об этом ТАСС сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

"Следственными органами проводится проверка по факту гибели подростка после падения из жилого дома", - сообщили в ведомстве, не уточнив подробности произошедшего.

Сообщения о гибели 13-летней девушки появились во вторник в социальных сетях и СМИ. По сообщениям очевидцев, она выпала с 16-го этажа дома. Прибывшая на место бригада скорой помощи спасти девушку не смогла. Инцидент произошел около 11:40 по местному времени на Советском проспекте, 81. В следственном управлении подтвердили, что на место происшествия выезжали следователи.