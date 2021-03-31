В Индонезии обнаружили речевой самописец разбившегося в январе Boeing 737

ТАСС, 31 марта. Министерство транспорта Индонезии заявило в среду об обнаружении голосового самописца лайнера Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, который потерпел крушение в акватории Яванского моря в январе. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщило агентство Reuters .

По его сведениям, пресс-конференция в связи с находкой состоится сегодня в 11:00 (07:00 мск).

Как отмечает агентство, представитель министерства отказался давать комментарий о состоянии найденного устройства.

Boeing 737-524 9 января вылетел из Джакарты в город Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан), на борту лайнера находились 62 человека. Через несколько минут после взлета самолет упал в море в районе архипелага Серибу. Представители национального поисково-спасательного агентства сообщили, что наземные службы не получали никаких аварийных сигналов ни одного самолета, находившегося в их зоне ответственности. По данным авиационного портала FlightRadar, на протяжении первых минут после взлета лайнер набирал высоту, однако затем, после отметки в 3,3 тыс. м, в течение минуты снизился на 3 тыс. м.