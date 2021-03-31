Под Астраханью найдено тело второго пропавшего рыбака

АСТРАХАНЬ, 31 марта. /ТАСС/. Тело второго мужчины, пропавшего вместе со знакомым 17 марта во время рыбалки в Астраханской области, найдено на берегу реки Ахтубы. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"30 марта на левом берегу Ахтубы напротив фермы путем траления обнаружено тело второго рыбака, [мужчины] 1959 года рождения", - говорится в сообщении.

Ранее следователи организовали процессуальную проверку по факту безвестного исчезновения двух мужчин 1959 и 1963 годов рождения, выехавших в Красноярский район на рыбалку 17 марта. Связаться с рыбаками не было возможности, так как их телефоны оказались выключенными. 18 марта во время поисков на берегу реки был обнаружен запертый автомобиль пропавших местных жителей. 20 марта у правого берега Ахтубы в районе села Сеитовка обнаружили тело одного из них, мужчины 1963 года рождения.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств гибели рыбаков, добавили в пресс-службе.