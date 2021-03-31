В Ставрополе группа хакеров получила реальный срок за попытку хищения 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Ставропольский суд вынес приговор группе хакеров, пытавшихся похитить 1,5 млрд рублей у местного банка. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"ФСБ совместно с МВД России пресечена и расследована деятельность преступного сообщества, участники которого осуществили серию краж денежных средств из банкоматов одной из кредитных организаций на территории Ставропольского края", - сообщили в ЦОС.

В 2018 году участники группировки осуществили несанкционированный доступ к компьютерной сети ставропольского банка, что позволило им беспрепятственно завладеть наличными средствами из 22 банкоматов.

В ходе совместной операции ФСБ и МВД России, в которой приняли участие более 100 сотрудников силовых ведомств, в мае 2019 года на территории Ставропольского, Краснодарского и Пермского краев, Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирской области проведены обыски и задержания. У подозреваемых было изъято 12,5 млн рублей наличными и 567 банковских карт, на счетах которых находилось более 450 млн рублей, а также большое количество средств связи и компьютерной техники со следами противоправной деятельности.

"В результате проведенной спецоперации удалось предотвратить хищение более 1,1 млрд рублей с корреспондентского счета ставропольской кредитной организации в Центробанке", - отметили в ФСБ. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила ТАСС, что фигурантам были предъявлены обвинения по статьям о краже, покушении на кражу и организации преступного сообщества.

Приговором Промышленного районного суда Ставрополя организатор преступного сообщества Гриневич М. П. осужден на 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, остальным соучастникам - Юрлову А. А., Чистякову П. В., Шипиловских М. И., Кушнареву Д. О., Васильеву A. M., Зырянову В. А., Внутских К. А., Вылегжанину А. Д. - суд назначил лишение свободы на сроки от 6,5 до 9 лет.