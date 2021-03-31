В Рыбинске потушили пожар в цехе кожаных изделий

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Спасатели полностью ликвидировали возгорание в цехе изделий из кожи в Рыбинске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.
"Возгорание полностью ликвидировано", - сказал собеседник агентства, отметив, что в результате инцидента никто не пострадал.
Пожар начался во вторник вечером, площадь возгорания составила 3 тыс. кв. м. При тушении было задействовано 120 человек личного состава МЧС и 27 единиц техники, а также пожарный поезд и городской поисково-спасательный отряд.