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В Рыбинске потушили пожар в цехе кожаных изделий

В результате инцидента никто не пострадал

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Спасатели полностью ликвидировали возгорание в цехе изделий из кожи в Рыбинске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

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"Возгорание полностью ликвидировано", - сказал собеседник агентства, отметив, что в результате инцидента никто не пострадал.

Пожар начался во вторник вечером, площадь возгорания составила 3 тыс. кв. м. При тушении было задействовано 120 человек личного состава МЧС и 27 единиц техники, а также пожарный поезд и городской поисково-спасательный отряд.

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