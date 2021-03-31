Дело экс-сенатора Арашукова могут передать на рассмотрение в суд через неделю

МОСКВА, 31 марта./ТАСС/. Уголовное дело бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, его отца Рауля Арашукова и других фигурантов будет передано в Мосгорсуд для рассмотрения по существу в самое ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"В ближайшее время, вероятно, уже через неделю, дело с обвинительным заключением передадут в Мосгорсуд, после чего там начнется отбор коллегии присяжных заседателей. Обвиняемые хотят, чтобы дело рассматривалось с их участием", - рассказал собеседник агентства. По мнению собеседника агентства, дело очень объемное, а потому рассмотрение может затянуться. "Только обвинительное заключение насчитывает более 30 томов", - отметил он.

Ранее сегодня официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила журналистам, что Следственный комитет завершил расследование уголовного дела Арашуковых и других фигурантов. Дело направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации, ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 ("Принуждение к даче показаний с применением насилия"), а также по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Его отец, Рауль Арашуков, является главным фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО "Газпром" на 31 млрд рублей.

Также к уголовной ответственности привлечены бывшим и. о. руководителя следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике генерал-майор Казбек Булатов, его подчиненный следователь Андрей Филиппов, а также начальник центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР Тимур Бетуганов, которые принимали меры к сокрытию доказательств противоправной деятельности Арашуковых.