Суд отправил в колонию жителя Самары за убийство котенка в присутствии ребенка

САМАРА, 31 марта. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Самары назначил наказание в виде лишения свободы на три года в колонии-поселении жителю города за убийство котенка в присутствии ребенка и кражу имущества у знакомого, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

"Куйбышевским районным судом Самары осужден мужчина за совершение преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего ребенка"), ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Судебное следствие установило, что в декабре 2020 года в общежитии во время ссоры с супругой житель Самары несколько раз кинул котенка на пол и ударил его о стену, в результате чего животное умерло. В момент преступления мужчина был пьян, при этом часть его действий происходила в присутствии соседского ребенка, отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кроме того, в середине декабря осужденный украл у своего знакомого телефоны, планшет и продукты на общую сумму 13 тыс. рублей.