Суд в Архангельске арестовал подозреваемого в поджоге и убийстве с особой жестокостью

АРХАНГЕЛЬСК, 31 марта. /ТАСС/. Приморский районный суд Архангельской области арестовал на два месяца Ивана Агафонова, подозреваемого в убийстве и покушении на убийство с особой жестокостью, сообщили ТАСС в пресс-службе областного суда.

Агафонов подозревается в поджоге рыбацкого домика, в результате пожара в котором 28 марта один человек погиб и трое пострадали.

"В среду Приморским районным судом избрана мера пресечения в отношении подозреваемого Ивана Альбертовича Агафонова 1979 года рождения. Агафонов заключен под стражу до 27 мая 2021 года", - сказали в пресс-службе.

Следственными органами СК РФ по региону в отношении Агафонова возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное с особой жестокостью") и ч. 3 ст. 30, п. "а", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство пяти лиц, совершенное с особой жестокостью"). Утром 28 марта на озере Красное в нескольких километрах от деревни Красная Гора МО "Пертоминское" Приморского района подозреваемый поджег рыбацкий домик. В результате погиб 37-летний житель поселка Ненокса. Трое пострадавших с ожогами и другими травмами бортом санавиации были доставлены в Архангельскую областную больницу, у одного из них зафиксированы ножевые ранения.

Подозреваемый признал свою вину.