Жителя Воронежа задержали при передаче взятки по делу бывшего вице-мэра

ТАСС, 31 марта. Сотрудники правоохранительных органв задержали жителя Воронежа, подозреваемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"На основании материалов, предоставленных УФСБ России по Воронежской области, возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере")", - сказали в пресс-службе.

По информации Ленинского районного суда Воронежа, мужчина сообщил бывшему вице-мэру Воронежа Алексею Антиликаторову, обвиняемому в получении взятки, что за 9 млн рублей может решить вопрос о смягчении наказания. Как отметили в следственном управлении СК России по региону, при этом у местного жителя не было реальной возможности или полномочий влиять на решение по уголовному делу. Мужчину задержали при передаче части требуемой суммы в 3 млн рублей.