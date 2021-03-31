Посольство РФ в Индонезии рекомендовало не посещать район нападения на управление полиции

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Индонезии рекомендовало воздержаться от посещения района в Джакарте, где находится управление полиции, на которое ранее в среду была совершена попытка нападения.

"Совершена попытка теракта у главного здания полиции в Джакарте без жертв (кроме террористки). Рекомендуем пока воздержаться от посещения районов Blok M и прилегающих к нему", - отмечается в сообщении диппредставительства в его Telegram-канале.

В среду новостной портал Detik сообщил, что сотрудники правоохранительных органов Индонезии застрелили женщину, которая пыталась проникнуть в здание управления полиции на юге Джакарты.