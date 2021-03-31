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Неизвестный сообщил о минировании администрации, районных судов и больниц Мурманска

По данным источника в силовых структурах, сообщения оказались ложными

МУРМАНСК, 31 марта. /ТАСС/. Сообщения о "минировании" зданий администрации Мурманска, нескольких районных судов и больниц в среду поступили в правоохранительные органы. Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона, большинство объектов уже проверены, угроза оказалась ложной.

"Поступали сообщения о возможном минировании. Они оказались ложными. Угроза не подтвердилась", - сообщил собеседник агентства.

В мурманском областном клиническом многопрофильном центре ТАСС подтвердили, что проверка еще проводится. "Проверочные мероприятия еще идут в здании на [улице] Володарского, по большинству объектов больницы уже сняты [ограничения]", - сообщил ТАСС главврач центра Евгений Тарбаев.

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РоссияМурманская область
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