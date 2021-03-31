Суд назначил условный срок участнику несогласованной акции в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Суд приговорил к полутора годам лишения свободы условно участника несогласованной акции 31 января на Сенной площади в центре Санкт-Петербурга Кирилла Богданова, где сотрудник полиции отгонял табельным пистолетом протестующих. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года условно с испытательным сроком в два года", - говорится в сообщении.

Богданов на суде вину признал. После приговора его освободили в зале суда, так как до него он находился в СИЗО под стражей. Как установил суд, Богданов во время акции на Сенной площади ударил сотрудника полиции.

После акции 31 января в СМИ и соцсетях разошлось видео, как на Сенной площади сотрудник правоохранительных органов достает табельное оружие и направляет его на митингующих. В главке МВД по Петербургу и Ленобласти позже сообщили, что считают действия сотрудника законными, так как он достал табельное оружие из-за угрозы своему здоровью.