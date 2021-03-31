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Ивановский суд приговорил к 1,5 года колонии мать, убившую новорожденную дочь

По данным следствия, женщина сбросила недоношенную девочку в выгребную яму

ТАСС, 31 марта. Южский суд Ивановской области приговорил женщину к 1,5 года колонии за убийство новорожденной дочери. Об этом в среду сообщает СК по региону.

"Собранные Южским МСО СУ СК России по Ивановской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 37-летней жительницы города Южа, признанной виновной в убийстве своего новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ)", - сообщает СК.

По данным следствия, женщина не состояла в медучреждении на учете по беременности. Когда у нее начались роды, она зашла в туалет и родила доношенную девочку, после чего сбросила ее в выгребную яму. В результате этого ребенок умер от асфиксии. Приговором суда ей назначено 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

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РоссияИвановская область
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