Ивановский суд приговорил к 1,5 года колонии мать, убившую новорожденную дочь

ТАСС, 31 марта. Южский суд Ивановской области приговорил женщину к 1,5 года колонии за убийство новорожденной дочери. Об этом в среду сообщает СК по региону.

"Собранные Южским МСО СУ СК России по Ивановской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 37-летней жительницы города Южа, признанной виновной в убийстве своего новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ)", - сообщает СК.

По данным следствия, женщина не состояла в медучреждении на учете по беременности. Когда у нее начались роды, она зашла в туалет и родила доношенную девочку, после чего сбросила ее в выгребную яму. В результате этого ребенок умер от асфиксии. Приговором суда ей назначено 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении.