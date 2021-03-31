Прокурор попросил 2,5 года колонии для ударившего полицейского на акции 23 января в Москве

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Прокурор в среду попросил Тверской суд Москвы приговорить к 2,5 года колонии Алексея Миляева, который несколько раз ударил полицейского и попытался сорвать с него шлем на несанкционированной акции 23 января в центре столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Гособвинение попросило суд назначить Миляеву наказание в виде 2,5 года колонии", - сказала представитель суда.

Миляев ранее признал вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти").

Ранее пресс-служба СК РФ распространила видеоролик, на котором видно, как в центре Москвы в ходе событий 23 января молодой человек в маске наносит несколько ударов сотруднику 2-го оперативного полка полиции, а после этого хватает его шлем за забрало и пытается сорвать его.

В Москве после несогласованного митинга 23 января было возбуждено несколько уголовных дел по факту применения насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек.