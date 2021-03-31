В Петербурге возбудили дело об убийстве после обнаружения тела ребенка с ожогами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Следственные органы в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения в квартире тела пятилетнего мальчика с ожогами. Об этом в среду сообщили в следственном управлении СК РФ по Петербургу.

"31 марта 2021 года в квартире одного из домов, расположенного на Приморском проспекте, было обнаружено тело пятилетнего мальчика с явными признаками насильственной смерти, а именно ожоговой травмой с повреждением тканей головы, туловища, а также верхних и нижних конечностей. Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу по результатам проведения доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

Следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.