Более 150 человек с признаками отравления обратились к медикам на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 31 марта. /ТАСС/. Более 150 человек обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции в Минераловодском городском округе Ставрополья. Из них 11 человек были госпитализированы, сообщили журналистам в среду в следственном управлении СК РФ по краю.

Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились 107 человек.

"По данным следствия, в больницу обратились 155 человек с признаками кишечного расстройства, из которых 11 было госпитализировано. Диагноз обратившихся - ротавирус и норовирус", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, следователи СК взяли пробы воды на водонапорной станции, а также иных гидросооружениях на территории населенного пункта. Также специалисты назначили судебные экспертизы, произвели выемку документов в водоканале, продолжают допрашивать медицинский персонал. Кроме того, допрошены свыше 90 человек, которые признаны потерпевшими.

В семь сел Минераловодского округа власти организовали подвоз воды, в округе развернут инфекционный госпиталь. По факту массового пищевого отравления следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").