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В Чувашии эвакуировали 170 человек из-за пожара в жилом доме

В результате ЧП никто не пострадал

ТАСС, 1 апреля. Кровля жилого пятиэтажного дома загорелась в городе Канаш Чувашской Республики на площади 800 кв. м. 170 жильцов эвакуированы в развернутый на базе местной школы пункт временного размещения, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"170 человек эвакуировано из дома, они будут размещены в пункте временного размещения в школе №3", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сообщение о пожаре в жилом доме на улице Разина поступило в 3:27. Горела кровля многоквартирного жилого дома. В настоящее время пожарные ликвидировали открытое горение. Пострадавших и погибших нет.

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