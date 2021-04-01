В Приамурье руководителя строительной фирмы подозревают в хищении 2,4 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 апреля. /ТАСС/. Руководителя строительной компании в Амурской области подозревают в хищении 2,4 млн рублей при строительстве многоквартирного жилого дома для участников программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, сообщается в четверг на сайте прокуратуры региона.

В 2014 году в поселке Бурея по программе были построены три многоквартирных жилых дома, один из которых через два года был признан аварийным. По данным ведомства, подрядная организация не выполнила ряд обязательных мероприятий, которые повлияли на техническое состояние здания. Средства, которые были запланированы на эти работы, похищены.

"Руководителем строительной организации похищено более 2,4 млн рублей, принадлежащих администрации поселка Бурея. Прокуратура Бурейского района направила в суд уголовное дело в отношении руководителя строительной организации по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Если вина будет доказана, то руководителю строительной компании грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.