Сотрудника банка в Красноярске подозревают в продаже данных клиентов

КРАСНОЯРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Сотрудника банка ВТБ в Красноярске подозревают в продаже данных клиентов. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ по региону.

"УФСБ России по Красноярскому краю во взаимодействии со службой безопасности Банка ВТБ (ПАО) пресечена противоправная деятельность сотрудника кредитного учреждения, причастного к незаконному получению и разглашению сведений, составляющих банковскую тайну", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с декабря 2019 по февраль 2021 года подозреваемый, используя свое служебное положение, неправомерно использовал доступ к сведениям клиентов банка. Данные о 50 клиентах были проданы третьим лицам. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного разглашения сведений, составляющих банковскую тайну (ч. 3 ст. 183 УК РФ).