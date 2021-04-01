{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сотрудника банка в Красноярске подозревают в продаже данных клиентов

По информации пресс-службы управления ФСБ по региону, он продал третьим лицам данные о 50 клиентах банка ВТБ

КРАСНОЯРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Сотрудника банка ВТБ в Красноярске подозревают в продаже данных клиентов. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ по региону.

"УФСБ России по Красноярскому краю во взаимодействии со службой безопасности Банка ВТБ (ПАО) пресечена противоправная деятельность сотрудника кредитного учреждения, причастного к незаконному получению и разглашению сведений, составляющих банковскую тайну", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с декабря 2019 по февраль 2021 года подозреваемый, используя свое служебное положение, неправомерно использовал доступ к сведениям клиентов банка. Данные о 50 клиентах были проданы третьим лицам. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного разглашения сведений, составляющих банковскую тайну (ч. 3 ст. 183 УК РФ).

Теги
РоссияКрасноярский край
Суд арестовал пятерых сотрудников транспортной полиции по делу о взятках
По версии следствия, в декабре 2020 года подозреваемые получили в качестве взятки более 1 млн рублей с части денежных средств, полагающихся в виде премии сотрудникам отдела полиции
Читать полностью