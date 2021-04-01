ЕСПЧ постановил пересмотреть дело осужденного за госизмену экс-сотрудника ГРУ Кравцова

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил пересмотреть дело бывшего радиоинженера Главного разведывательного управления Минобороны РФ Геннадия Кравцова. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правозащитного объединения "Команда 29", адвокаты которого оказывали правовую помощь Кравцову.

"21 июля 2016 года адвокаты "Команды 29" подали жалобу в ЕСПЧ на нарушения, которые были допущены судом при рассмотрении дела Геннадия Кравцова. Вчера адвокаты получили письмо из Европейского суда по правам человека. ЕСПЧ рассмотрел жалобу и встал на сторону Геннадия Кравцова, постановив взыскать в пользу радиоинженера и его защитников судебные расходы, а также пересмотреть решение по уголовному делу", - сказали в организации.

По словам адвоката Кравцова Ивана Павлова, ранее российский суд отказал защите в ходатайстве о вызове и допросе экспертов, которые дали заключение о секретности сведений, содержащихся в направленном им в Швецию резюме. "Ходатайство о вызове таких экспертов в суд для допроса мы заявляем практически в каждом деле о госизмене, но почти всегда суд нам отказывает в этом. Всякий раз мы обращаемся в ЕСПЧ, указывая, что такой отказ является нарушением Европейской конвенции по правам человека и нарушает право обвиняемого на справедливый суд", - подчеркнул адвокат. По его словам Страсбургский суд счел, что признания такого серьезного нарушения Европейским судом уже достаточно для пересмотра уголовного дела Кравцова в Верховном суде России.

21 сентября 2015 года Мосгорсуд приговорил Кравцова к 14 годам колонии строгого режима, признав его виновным в госизмене и лишив звания подполковника. Верховный суд России позднее смягчил приговор до шести лет лишения свободы. Защита Кравцова настаивала на его невиновности и в ходе судебного процесса просила его оправдать.

По данным ФСБ, экс-сотрудник ГРУ направлял Швеции данные о деятельности российской космической разведки, имевшие гриф "секретно" и "совершенно секретно", что создало угрозу безопасности РФ. Адвокат Павлов утверждал, что Кравцов, по версии следствия, совершил госизмену, отправив свое резюме в Швецию, его обвинили в разглашении сведений о космическом аппарате "Целина-2" и данных о своей должности.

26 мая 2020 года Кравцов освободился из ИК-5 в Мордовии.