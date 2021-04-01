Представителя губернатора в Заксобрании Алтайского края обвинили в мошенничестве

"Представителю губернатора и правительства края предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По данным следствия, в декабре 2015 года директор частного детсада "Хеппи беби" совместно с обвиняемой обеспечили изготовление и предоставление в управление образования и молодежной политики региона фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения, в которых стоимость приобретаемого помещения была существенно завышена по сравнению с рыночной ценой. Их действия повлекли за собой искусственное завышение расходов на покупку объекта недвижимости, якобы подлежащих компенсации за счет средств бюджета. В результате мошенничества обвиняемые завладели 14 млн рублей, выделенными детсаду в качестве субсидии", - сказали в пресс-службе.

БАРНАУЛ, 1 апреля. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение по делу о мошенничестве с субсидиями на 14 млн рублей представителю губернатора и правительства Алтайского края в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) Стелле Штань. Она задержана, готовится ходатайство о ее аресте, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Следственного комитета РФ в четверг.

Там добавили, что по месту жительства и работы чиновницы сотрудниками управления ФСБ РФ по Алтайскому краю проведены обыски. Женщина задержана, готовится ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее источник сообщил ТАСС, что Штань была задержана по делу о мошенничестве и находится в изоляторе временного содержания. Позднее пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Негреев подтвердил факт задержания чиновницы и уточнил, что следственные действия в отношении нее связаны с периодом, когда она еще не была трудоустроена на занимаемую должность.

С 2008 по 2016 год Штань была депутатом Алтайского краевого Законодательного собрания. В 2018-м назначена на должность представителя губернатора и правительства края в региональном парламенте.

О делах, связанных с детсадом "Хеппи беби"

18 марта 2021 года в Барнауле по решению суда была арестована директор частного детского сада "Хеппи беби", которую судят за жестокое обращение с детьми. Следователи предъявили ей новое обвинение - по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

По данным следствия, учредитель и директор детсада в 2015 году решила похитить субсидии управления образования и молодежной политики края на возмещение расходов по оплате выкупа помещений. Она предоставила заведомо ложные сведения о цене приобретаемого помещения, существенно завысив ее по сравнению с рыночной стоимостью. В результате директором похищены 14 млн рублей, которые были перечислены на банковский счет частного детского сада.

Директор находилась под домашним арестом в связи с рассматриваемым в суде другим уголовным делом против нее. Однако она нарушила условия домашнего ареста, теперь ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

В 2018 году директор частного детсада уже стала фигуранткой резонансного уголовного дела по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). По данным следствия, в помещении частного детского сада две сотрудницы жестоко обращались с воспитанниками. Потерпевшими по уголовному делу признаны семь детей от четырех до пяти лет. Заведующая знала о грубых нарушениях и систематическом причинении физических и нравственных страданий воспитанникам, никаких мер по устранению нарушений она не предпринимала. В настоящее время это дело все еще рассматривается в суде.