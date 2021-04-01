Прокуратура взяла на контроль проверку в связи с ДТП на Смоленской площади в Москве

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы взяла на контроль проверку по факту автоаварии на Смоленской площади в центре Москвы, где тяжело пострадала женщина. Об этом ТАСС сообщила в четверг руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

"Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты проверки по факту ДТП на Смоленской площади. Кроме того, прокуратура проверит исполнение уполномоченными органами требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения в отношении водителя автомобиля Audi, а также порядка государственного регистрационного учета транспортного средства", - сказала Нефедова.

По предварительной информации, водитель Audi выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с четырьмя автомобилями.

По данным столичного департамента транспорта, спровоцировавший ДТП автомобиль был снят с учета и ездил по подложным номерам. С начала года на этом автомобиле совершено более 400 нарушений скоростного режима.